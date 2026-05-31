女優の黒谷友香（50）が、きょう31日をもってデビュー時の10代から所属した事務所「スペースクラフト・エージェンシー」を退所することを発表した。6月1日からは俳優の要潤（45）らが所属する「PLAN−D」に移籍する。黒谷は「まだ10代だった私を、まるで家族のように温かく見守り、支え続けてくださった事務所の皆様。今の私があるのは、皆様の並々ならぬご尽力があったからこそです。感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝のコ