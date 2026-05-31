6月に開幕する『FIFAワールドカップ2026』。ロックバンド・B'zが、2026日本テレビ系サッカーテーマソングとして、新曲『完全無欠』を書き下ろしたことが31日に発表されました。新曲『完全無欠』は、選手たちが挑む夢、背負う思い、抱える苦しみ、勝敗を超えた先にある真理と、フィールドに刻まれる情熱、そこから生まれる愛を歌い上げた一曲です。松本孝弘さんと稲葉浩志さんは、「勝つ事が第一の使命とされる巨大な大会ではありま