元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜（38）が31日、インスタグラムを更新。同日のラストライブで活動を終了する嵐との思い出をつづった。木下は「嵐のみなさんの番組にはデビュー当初からたッくさんお世話になりました」とつづり、自身の近影をアップした。続けて「たくさん優しくあたたくいじってもらえたこと忘れませんそして中学生のやんちゃ時期は毎日みんなで嵐聴いてたなー！」と思い出を振り返った。