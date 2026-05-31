ファーム・リーグ阪神戦プロ野球のファーム・リーグが31日に行われ、巨人のリチャード内野手がGタウンでの阪神戦で豪快な逆方向弾を放った。ファンからは待望論が上がっている。阪神戦に「4番・DH」で先発出場したリチャード。見せ場は6回の第3打席にやってきた。阪神の先発・今朝丸の外角速球を逆らわずに弾き返すと、打球はグングン伸びて右中間スタンドに着弾。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが「昇格の時