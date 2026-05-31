梅雨や夏のレジャーに向けて、雨などの水分に強いアイテムをチェックしておきたいところ。機能性を求めるなら【ワークマン】をチェックしてみるといいかも。機能性だけでなく、普段使いしやすいおしゃれなデザインも見つかりそうです。今回は、大人世代が取り入れやすい「撥水アイテム」をピックアップしました。 1枚でサマになる撥水ワンピ 【ワークマン】「レディースニュートラルフレ