前足が汚れてしまい、洗面台で洗われることになった子猫。さぞ暴れるかと思いきや…？予想外の表情を浮かべる子猫が可愛すぎると、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で49万再生を突破し、「洗われて詰んでるお顔が可愛すぎてメロメロです」「お利口さんにおてて洗ってる♡」といった声があがりました。 【動画：うんちを引っ掻いてしまった子猫→おててを洗うため、洗面台に連行した結果…まさ