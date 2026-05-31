猫が命を落としかねない『飼い主のイタズラ』4つと避けるべき理由 人間にとっては何気ない遊びのつもりでも、猫にとっては大きな負担になることがあります。事故や体調悪化につながりやすい行動を知り、安全な接し方を意識していきましょう。 1.ビニール袋やひもで過度に遊ばせる 猫は揺れるものや細長いものに興味を示しやすく、ビニール袋やひも類で夢中になって遊ぶことがあります。しかし、誤飲