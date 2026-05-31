今回は友人の体験談をご紹介します。息子が小5でサッカーチームに入って以来、毎週末お弁当を作ってきた彼女。ある日、中学生になった息子がポツリとこぼした「コンビニ弁当が食べたい」という本音に、かつての自分も抱いた『買い食いへの憧れ』を思い出しました。 毎週末の手作り弁当