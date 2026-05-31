知り合ってすぐは緊張する子もいれば、すぐに心を許してくれる子もいる――出会ってわずか1週間で安心しきった姿を見せる子猫さんが可愛いと、大きな注目を集めています。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で43万表示を突破！いいね数も3.9万件を超え、「気持ちよさそうに満喫してるなぁ」「大物の予感ｗ」といったコメントが寄せられました。 【写真：うちに来て『まだ1週間』しか経っていないのに…保護子