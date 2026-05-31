グラビアアイドルの十味(とーみ)が、5月28日発売の「ENTAME 36℃ vol.05」(徳間書店)に登場した。 【写真】初挑戦の“濡れ”ショット！しっとり感で色気もマシマシ 十味は自身のX(旧ツイッター)「ENTAME36℃さんの表紙に掲載して頂きます♡ 初表紙！」と登場を告知した。「梅雨をテーマに撮影してきました」と記した通り、梅雨入り前に”濡れ”グラビアを展開した。 発売を記念して、傘を差しての