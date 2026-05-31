記事ポイントハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でDick Bruna TABLEグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×Dick Bruna TABLE アクリルキーホルダーなど6商品を展開Dick Bruna TABLEの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、Dick Bruna TABLEのコラボグッズが登場しています。Dick Bruna TABLEは、ディック・ブルーナの