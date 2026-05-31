5月30日・31日に有明アリーナで開催された「Paradox Live Dope Show 2026」にて、『Paradox Live THE ANIMATION』（通称：パラアニ）の映画化が決定したことが発表された。併せて、「Paradox Live」新章となる4th SEASONが9月に始動することが明らかとなり、ティザーPVが解禁された。【動画】アニメ『Paradox Live THE ANIMATION』映画化決定告知映像「Paradox Live」（通称：パラライ）は2019年に始動。ボイスドラマと楽曲が