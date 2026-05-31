女優の黒谷友香が所属事務所・スペースクラフトを退社し、株式会社ＰＬＡＮ‐Ｄに移籍することが３１日、明らかになった。所属事務所と自身のインスタグラムが発表した。黒谷は自身のインスタグラムで「私から大切なご報告がございます」と切り出し、「デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、契約満了により退所することとなりました」と報告。「まだ１０代だった私を、まるで家族のように温かく見守り