記事ポイントハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」1周年を記念した新グッズを販売中マイ・ミッフィーブティックやバニー・ホップ・ギフトで、ワンピースやムーブぬいぐるみを展開2026年5月21日発売のアパレル・雑貨で、ハウステンボスならではのお祝い気分を楽しめる ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」の1周年を記念したグッズが登場しています。ミッフィーとおそろい気分で楽しめるワンピースや、