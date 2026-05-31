Ｂ’ｚの新曲「完全無欠」が、日テレ系「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」のテーマソングとなることが３１日、発表された。６月１日から配信スタートする。「完全無欠」は６月１１日開幕のサッカーＷ杯北中米大会を彩るために書き下ろされた渾身の楽曲。選手たちが挑む夢、背負う思い、抱える苦しみ…勝敗を超えた先にある真理と、フィールドに刻まれる情熱、そこから生まれる愛を歌い上げた。Ｂ’ｚの 松本孝弘と稲葉浩志