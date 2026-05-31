名古屋市南区で、男女2人がマイクロバスにひき逃げされ、死亡した事件で、目撃者の話からバスが2人をはねた後、一度停止してから発進し、現場を離れたとみられることがわかりました。この事件は、29日に名古屋市南区で横断歩道を渡っていた男女2人が、マイクロバスにひき逃げされ、死亡したものです。バスは、現場からおよそ300メートル離れた住宅などに衝突し止まっていて、警察はバスを運転していた酒井照也容疑者（85）をひき逃