俳優・勝地涼（３９）が１３歳から、２７年間所属していた事務所「フォスター」を退所することが３１日、発表された。公式サイトや公式ＳＮＳで報告された。同事務所には、広瀬アリス、広瀬すず、鈴鹿央士、鈴木杏、北乃きいらが所属している。【コメント全文】私、勝地涼は、２０２６年５月３１日をもちまして、２７年間所属しておりました株式会社フォスターを退所する運びとなりました。１３歳から今日まで、長きにわたり