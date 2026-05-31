「ボートレースオールスター・ＳＧ」（３１日、浜名湖）人気を背負った１号艇の丸野一樹（３４）＝滋賀・１０９期・Ａ１＝がインから逃げて勝利。通算では３回目のＳＧ優出で、念願のＳＧ初優勝を決めた。２０１１年１１月びわこ一般戦のデビューから、１４年６カ月目の快挙となった。２着には５号艇の新田雄史（三重）、３着には４号艇の山田康二（佐賀）が入り、３連単は４４３０円の中穴決着となった。滋賀支部に新たなヒ