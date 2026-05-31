「オールレディースリップルカップ・Ｇ３」（３１日、多摩川）中沢宏奈（３８）＝東京・１０５期・Ｂ２＝が２日目６Ｒでカドからまくって日またぎの連勝を決めた。「初日から変わらずだけど、回った後の押し感が良くなっていたかな。ニードル調整をいろいろ試して、そこの症状が改善された」と着実に舟足は上向いている。「乗り心地は最近の中ではいい方。私が連勝できているので」と笑顔を見せた。勝利者インタビューで