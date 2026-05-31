【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ3／日本時間5月31日）【映像】側溝ヒットであわやの瞬間（実際の様子）31日、WRC第7戦ラリー・ジャパンの最終日デイ3が行われ、初日のパンクから素晴らしい逆襲の好走を見せスーパーサンデーは2位でフィニッシュしたトヨタの勝田貴元だが、緩い左コーナーで外側の側溝にリアタイヤを落とす危機一髪のアクシデントに見舞われた。オンボードカメラでも大きな衝撃が捉えられた