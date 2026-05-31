B'zが、サッカーの祭典『FIFAワールドカップ2026』の日本テレビ系サッカーテーマソング「完全無欠」を発表した。【写真】激闘を繰り広げる日本代表新曲「完全無欠」は、「2026日本テレビ系サッカーテーマソング」として『FIFAワールドカップ2026』を彩るために書き下ろされた。選手たちが挑む夢、背負う思い、抱える苦しみなど勝敗を超えた先にある真理と、フィールドに刻まれる情熱、そこから生まれる愛を歌い上げた1曲となっ