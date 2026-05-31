将棋の第11期叡王戦五番勝負第5局が5月31日に行われ、挑戦者の斎藤慎太郎八段（33）は伊藤匠叡王（王座、23）に敗れ、悲願のタイトル奪取はならなかった。2期連続の同一カード、そして2期連続でフルセットまでもつれ込んだ激闘の末の敗退。終局直後のインタビューでは、悔しさを押し殺し、言葉を詰まらせる場面に多くのファンが胸を打たれた。【映像】言葉を詰まらせる斎藤八段開幕2連敗という絶望的な状況から、怒涛の2連勝で