黒谷友香（50）が31日夜、インスタグラムを更新し、所属事務所スペースクラフトを契約満了で退社すると発表した。大阪市内の高校在学中の17歳で雑誌「mc Sister」専属モデルのオーディションで選ばれてデビュー後、30年以上にわたって所属してきたが、ともに手を携え、歩んできた創業者の大西一興氏が、25年4月14日に社長を退任。同社が木下グループの傘下に入り、新体制に移行して1年のタイミングで、所属タレントの筆頭としてあ