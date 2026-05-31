日本テレビは31日、来月11日に開幕する、サッカーの祭典「FIFAワールドカップ2026」日本テレビ系サッカーテーマソングにB’zの新曲「完全無欠」を発表した。大会を彩るために書き下ろされた渾身の楽曲となっている。新曲は選手たちが挑む夢、背負う思い、抱える苦しみ、勝敗を超えた先にある真理と、フィールドに刻まれる情熱、そこから生まれる愛を歌い上げた一曲。勇気と希望を見せてくれる選手たちの激闘と、その先にある勝敗を