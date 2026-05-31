◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表と対戦。後半開始からＭＦ遠藤航に代わって、ＤＦ瀬古歩夢がボランチの位置へ入った。瀬古の本職はセンターバックながら、所属チームのフランス１部ルアーブルではボランチで起用されるなど、万能性を持ち合わせている。１５日のメンバ