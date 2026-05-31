女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が披露した最新の姿に、ファンの目線がくぎ付けになっている。３１日に自身のインスタグラムを更新し、「見下ろされたい？？？？？」と上目遣いの写真など複数枚をアップした岡田。体のラインがくっきりと際立つノースリーブ姿で、抜群のスタイルを惜しげもなく披露している。この投稿にフォロワーからは「たまらん」「美ワキっ！」「最近ビジュアル更に上がってる」「ダイナマイト」「国宝級