俳優の仲野太賀（３３）主演で現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の３１日放送分に、父で俳優の中野英雄（６１）が出演した。大河では主なキャストに関しては事前に出演の発表があるが、中野に関しては完全にサプライズ。２人は昨年８月放送の同局のスペシャルドラマ「シミュレーション〜昭和１６年夏の敗戦〜」で初めて同じシーンに登場したが、大河でも父子共演が実現した。大河初出演の中野は「