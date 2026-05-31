女子ダブルス3回戦でプレーする二宮真琴（右）、ナディア・キチェノク組＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第8日は31日、パリのローランギャロスで行われ、女子ダブルス3回戦で二宮真琴（エディオン）ナディア・キチェノク（ウクライナ）組が第1シードのカテリナ・シニアコバ（チェコ）テーラー・タウンゼント（米国）組に4―6、2―6でストレート負けした。女子シングルス4回戦は、第15シードのマルタ・コスチュ