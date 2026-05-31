赤沢経済産業相は３１日、石油備蓄基地のＥＮＥＯＳ喜入（きいれ）基地（鹿児島市）を視察した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けて政府が備蓄する石油の放出を行った後、赤沢氏が基地を視察するのは初めて。タンクの原油がパイプラインで約４００メートル先のタンカーに積み込まれる様子などを確認した。終了後の記者会見で赤沢氏は、国内の原油や石油製品について、「備蓄分の放出や代替調達によって日本全体の必要量を確保