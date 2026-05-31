日本―アイスランド前半、途中交代し、遠藤（6）にキャプテンマークを渡す吉田＝MUFGスタジアム37歳の吉田が31日のアイスランド戦に前回W杯カタール大会以来に出場し、前半14分ごろまでプレーした。国内合宿限りの参加で、この試合で日本代表活動は「一区切り」となる。交代を告げられると、これまでの貢献をたたえる拍手を浴びながら、両チームの選手がつくった花道を通ってピッチを後に。遠藤にキャプテンマークを託し、森保