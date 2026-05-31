俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の第２１回「風雲！竹田城」が３１日、放送された。今回、秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）は荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）は、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせる。半兵衛（菅田将暉）の案で、秀吉はさらに