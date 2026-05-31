ボートレース尼崎の「デイリースポーツ杯争奪第５８回琴浦賞競走」が３１日、開幕した。山下智己（２２＝兵庫）は４Ｒ、４コースから５着。「（ターン回りは）めっちゃ掛かるけど、重くてそこから進んでない。ペラを叩きます」と、課題解消を目指す。２０２６年後期適用勝率は４・６４で前期３・６０から約１点上昇。「インが強いのと、５コースでも稼げているのが大きいと思います。今期か来期には、まだ１点上げたいです