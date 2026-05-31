5月31日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。同日に東京競馬場で行われた日本ダービー（G1・芝2400m）の予想結果を報告した。前日の予想動画ではライヒスアドラーを本命に指名していたマイ億君。しかし、本命馬は8着に敗戦。レース後の動画では、恒例となっている「ボケェイ」を小さく漏らすと、「キ