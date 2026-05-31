【漫画】本編を読む『熟年不倫サレ母は今日も離婚に踏み切れない』（ナナリョウ：原作、灯まちこ：漫画/竹書房）は、父親の不倫発覚をきっかけにした熟年離婚の危機に揺らぐ家族の姿を、子どもの視点から描いたコミックエッセイである。物語は、娘・菜々のもとに妹から「父が不倫している」という知らせが届くところから始まる。還暦を迎えた母親は突然、サレ妻となり、家族は不倫の証拠を集めるために奔走する。そんななかで母