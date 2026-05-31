６月１１日に開幕するサッカー北中米Ｗ杯に向けた日本代表の壮行試合・アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）で、番人たちが日本代表のゴールを懸命に守っている。日本代表は前半から両サイドを使った攻撃でチャンスを演出するも、ネットを揺らすことのできない展開が続く。アイスランドは前半４３分にチャンスをつくると、ペナルティーエリアに正確なパスを供給。大ピンチを迎えたが、ＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）に