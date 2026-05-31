◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第1代表決定トーナメント2回戦東邦ガス4―2日本製鉄東海REX（2026年5月31日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）東邦ガスが粘る日本製鉄東海REXを振り切り、3回戦に進出した。6回に代打で起用された金田達郎内野手（32）が先制の決勝三塁打。途中出場ながら2安打1打点2得点の活躍で、チームに貴重な勝利をもたらした。「打線も苦しんでいましたし、先発の大石（晨慈）も粘り強く