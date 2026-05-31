俳優の仲野太賀（33）が主演を務め、豊臣秀長役を演じるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は31日、第21話が放送され、仲野の父で俳優の中野英雄（61）が竹田城主・太田垣輝延（おおたがき・てるのぶ）役で事前告知なしのサプライズ登場を果たした。約40年の芸歴を誇るが「長年の夢」という念願の大河初出演。“大河ドラマに出演してほしい”の願いを込めて「太賀」と命名した次男との約3分にわたる親子大河初共演も実