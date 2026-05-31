俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は6月7日、第22話「播磨大誤算」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞一度は播磨を手中に収めたかに見えた羽柴秀吉（池松壮亮）だったが、竹中半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も兵を挙げる。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退。ある夜、自責の念に