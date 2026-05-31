長男（１３）、長女（１０）、次女（８）と一緒にカナダに３カ月の予定で滞在しているプロゴルファー・東尾理子が３１日、シアトルへのプチ旅を報告した。３１日付のＳＮＳで「シアトルと言えば！！スターバックス１号店」「３０分くらいで入店できました」と創業当時のデザインを再現したブラウンのロゴが目印の「１号店」を訪れた写真をアップ。おなじみのグリーンのロゴではなく、焙煎店としてのスタートを感じさせるロゴ