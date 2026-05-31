俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第21回「風雲！竹田城」が31日に放送された。豊臣秀長（小一郎）にとって初の総大将としての戦いが描かれる重要回となるなか、仲野の父で俳優の中野英雄がサプライズ出演。大河ドラマ初出演という“特大サプライズ”に、SNSでは驚きの声が相次いだ。【写真】ネット驚きの”サプライズ俳優”の登場シーン大河ドラマ第65作となる同作