言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、お買い物のアイテム、神秘的な道具、そして人々の暮らしを支える作物という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□ぐ□□っと□□いもヒント：商品やサービスの情報がまとまった案内