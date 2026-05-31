女優綾瀬はるか（４１）が２９日に東京都内で行われた映画「箱の中の羊」の初日舞台挨拶に出席した際の姿が話題になっている。Ｗ主演を務めた千鳥・大悟らと登壇。綾瀬は先だってフランスで開催されたカンヌ映画祭で「箱の中の羊」が公式上映された際に、現地に美しい黒のチューブドレス姿で現れ、この模様が日本にも伝わり、ネットで「４１歳なの…？？うそでしょ若すぎるよ！」「美の暴力ｗ」と騒然となっていた。それか