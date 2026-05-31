俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第21回「風雲！竹田城」が31日に放送された。仲野演じる豊臣秀長（小一郎）が初めて総大将として城攻めに挑む重要回となるなか、仲野の父で俳優の中野英雄が太田垣輝延役でサプライズ出演し、大河ドラマ初出演を果たした。【写真】遂に実現…ネット歓喜の親子共演シーン！同作は、天下人・豊臣秀吉の弟であり、天下一の補佐役と