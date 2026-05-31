STARTO ENTERTAINMENTに所属するタレントについて、All About ニュース編集部ではオリジナルのランキングを作成しました。All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。それでは、「バラエティー力が高いと思うSTARTO社所属