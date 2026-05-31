セクシービデオ業界には「ブーム」があるのをご存じでしょうか。規制が強まる前は表現の幅が広く、とにかくフリーダムな世界だったので（笑）、作品の売れ行きや女優の系統によって「今は××というジャンルが流行り中」というのをずっと繰り返していたのです。【写真】魅惑のLカップバスト＆スレンダーボディの田野憂さん1st写真集で最大露出！もちろん現在も多少の流行りは関係しますが、ひと昔前のようなジャンルの幅広さは見