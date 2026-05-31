台湾メディアの台視新聞網は、6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）について、「ブラジル、日本、オランダは主力をけがで欠くことになり、アルゼンチンのメッシもけがの状況が心配されている」と報じた。今年のW杯は米国、カナダ、メキシコの共催で6月11日に開幕する。記事はまず、ブラジルについて、レアル・マドリード所属のストライカー、ロドリゴが3月に前十字靭帯断裂の大けがを負ってW杯出場を断念せざるを得なくな