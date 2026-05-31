お金の世界に大きな動きがある？金運を守るためには日々の努力が大事2026年6月は、火星が牡牛座を運行します。牡牛座は所有や金銭をつかさどる星座。ここに情熱やエネルギーを示す火星がいるので、お金の世界に大きな動きがあるでしょう。このご時世なので当然、物価の信じられないような高騰もあるでしょうし、金利変動も大きなものになるかもしれません。日常生活に目を移せば、普段なら考えもしない高額ショッピングをしてしま