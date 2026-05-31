◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表と対戦。日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たしたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が後半開始から途中出場した。会場からは大きな歓声が上がった。３月中旬に右太もも裏の肉離れで離脱し、選出が危ぶまれていたが、懸命のリハビリを経