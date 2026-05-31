日本でもおなじみのフランス出身の女性騎手ミカエル・ミシェル（30）が30日、南アフリカ・グレイヴィル競馬場で行われた芝G1「DailyNews2000」でスターメジャーに騎乗して1着。自身初のG1制覇を成し遂げた。11頭立ての後方8番手で直線に向くと、大外をグングンと伸びて先頭へ。2着に1馬身半差をつけてゴールを駆け抜けた。