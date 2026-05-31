◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。日本人初のW杯5大会連続メンバー入りを果たしたDF長友佑都（39＝FC東京）は後半開始から途中出場し、昨年9月9日の国際親善試合・米国戦（コロンバス）以来の国際Aマッチ出場を果たした。39歳261日での国際Aマッチ出場は39歳82日の川島永嗣を上回り、